Napoli, vicino l’arrivo del 19enne Karbownik: affare da 7 milioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dalla Polonia sono sicuri: Michal Karbownik vestirà la maglia azzurra del Napoli durante la prossima stagione. Il giovane polacco dall’enorme potenziale potrebbe diventare la cessione più costosa del suo campionato: l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 7 milioni di euro. A confermare le parole lanciate dai media polacchi ci ha pensato anche il giornalista RAI Ciro … L'articolo Napoli, vicino l’arrivo del 19enne Karbownik: affare da 7 milioni Leggi su dailynews24

