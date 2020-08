Napoli, Koulibaly vicino alla cessione: tutti i dettagli dell'operazione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Napoli è vicino alla cessione di Kalidou Koulibaly: i dettagli dell'operazione con il Manchester City. Leggi su 90min

MarioGiunta : Situazione Gabriel: Il Napoli ha chiesto al giocatore di aspettare ancora qualche giorno per vedere se riesce a chi… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #ManchesterCity: #Koulibaly nome caldo ?? I #Citizens hanno pronta un'offerta di 70 milioni pi… - AlfredoPedulla : Il #ManchesterCity ha offerto 63 milioni più bonus al #Napoli per #Koulibaly. Il #Napoli chiede almeno 70 base fiss… - SOA63161965 : @EduardoHagn Gabriel ha deciso mesi fa che gioca per il Napoli. vendiamo koulibaly a man city, quando sarà stato ra… - cn1926it : #Koulibaly-#ManchesterCity, smentita accelerata delle ultime ore: la situazione -