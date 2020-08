Napoli, il tecnico della Macedonia: "Elmas? E' molto felice del rinnovo" (Di mercoledì 19 agosto 2020) "Il rinnovo contrattuale di Elmas con il Napoli fino al 2025 è la prova che il club crede in lui e che il calciatore sta molto bene in azzurro. Ho incontrato Elmas in Macedonia pochi giorni fa, è qui ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Napoli, il tecnico della Macedonia: 'Elmas? E' molto felice del rinnovo': Le parole di Igor Angelovski a Radio Kis… - zielulife : Occhio alla situazione di mio fratello eh. Il fatto che non abbia ancora rinnovato, quando mesi fa era con la penna… - news24_napoli : Calciomercato – Barcellona, ora è ufficiale: Koeman nuovo tecnico - news24_napoli : Gattuso: “Nel Napoli ci sono quattro incedibili”. Il tecnico è stato… - napolista : Il Mattino: il Napoli ha abbassato le pretese per Allan Andrà all’Everton. All’epoca venne dipinto come un anti-An… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tecnico Napoli, il tecnico della Macedonia: "Elmas? E' molto felice del rinnovo" Corriere dello Sport Dipendente comunale di Ercolano positivo al Coronavirus, tutti gli uffici tecnici in smart working

Ancora un caso di Coronavirus nel comune di Ercolano, il terzo in pochi giorni. Si tratta di un dipendente comunale del municipio di Corso Resina. Il 57enne, quindi, si aggiunge agli altri due cittadi ...

Napoli, il ct della Macedonia: "Elmas è felice del rinnovo, il club crede in lui"

"Il rinnovo contrattuale di Elmas con il Napoli fino al 2025 è la prova che il club crede in lui e che il calciatore sta molto bene in azzurro. Ho incontrato Elmas in Macedonia pochi giorni fa, è qui ...

Ancora un caso di Coronavirus nel comune di Ercolano, il terzo in pochi giorni. Si tratta di un dipendente comunale del municipio di Corso Resina. Il 57enne, quindi, si aggiunge agli altri due cittadi ..."Il rinnovo contrattuale di Elmas con il Napoli fino al 2025 è la prova che il club crede in lui e che il calciatore sta molto bene in azzurro. Ho incontrato Elmas in Macedonia pochi giorni fa, è qui ...