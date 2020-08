Napoli, fatta per Koulibaly al Manchester City: “Questione di ore per l’annuncio” [CIFRE e DETTAGLI] (Di mercoledì 19 agosto 2020) Kalidou Koulibaly ad un passo dal Manchester City. Il club inglese, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, ha rilanciato la precedente offerta di 63 milioni, ritenuta insufficiente da De Laurentiis, portandola a 70. Una cifra importantissima, considerando che la pandemia ha influito anche sui bilanci dei club. Il presidente del Napoli si sarebbe convinto e per il trasferimento del difensore senegalese in Premier League potrebbe essere solo questione di ore. Calciomercato, le notizie del giorno – Nomi super all’Inter, manovre Juve-Roma ed il futuro di HiguainL'articolo Napoli, fatta per Koulibaly al Manchester City: “Questione di ore per l’annuncio” CIFRE e ... Leggi su calcioweb.eu

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Petagna, il #Napoli e una scelta fatta con #DeLaurentiis: l'Arsenal si informa - CalcioWeb : #Napoli, fatta per #Koulibaly al #ManchesterCity: “Questione di ore per l’annuncio” [CIFRE e DETTAGLI] - - FNS71424 : @napoli_report @AlfredoPedulla E praticamente fatta allora...mancano visite e firme - N4PUL1T4NO : @GifeMaty @ABosurgi @Chandra_85_ Quel potere reale che appena fatta l'unità svuotò le casse del Banco di Napoli di… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Petagna, il #Napoli e una scelta fatta con #DeLaurentiis: l'Arsenal si informa -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli fatta Petagna, il Napoli e una scelta fatta con De Laurentiis: l'Arsenal si informa Calciomercato.com Allan ha fretta di andare all'Everton! Possibile annuncio entro venerdì: le cifre dell'affare

Il calciatore brasiliano nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi all'Everton in forma definitiva. Il suo addio al Napoli è ormai scontato. Il destino di Allan sembra ormai tracciato, il giocatore sta ...

Calciomercato Roma, parla l’agente: “Vuole restare in giallorosso”

La risposta arriverà nelle prossime settimane. C’è da giurare comunque, che il Napoli non si arrenderà facilmente e cercherà di fare di tutto per portare il centrocampista francese sotto il Vesuvio.

Il calciatore brasiliano nei prossimi giorni potrebbe trasferirsi all'Everton in forma definitiva. Il suo addio al Napoli è ormai scontato. Il destino di Allan sembra ormai tracciato, il giocatore sta ...La risposta arriverà nelle prossime settimane. C’è da giurare comunque, che il Napoli non si arrenderà facilmente e cercherà di fare di tutto per portare il centrocampista francese sotto il Vesuvio.