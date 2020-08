Napoli, emergenza Covid al Cotugno: pieno il reparto di terapia subintensiva (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cresce il numero di cittadini ricoverati negli ospedali attrezzati per fronteggiare l’epidemia da coronavirus a Napoli. E’ pieno e oltre la capienza il reparto di terapia sub intensiva dell’ospedale Cotugno: nella giornata di ieri i pazienti ricoverati erano 9 ed oggi sono passati a 10 su un totale di 8 posti letto, come previsto dal piano ospedaliero. Nel reparto di terapia intensiva resta un solo ricoverato estubato e in attesa che le condizioni consentano ai sanitari di trasferirlo in ricovero ordinario dove oggi i ricoverati sono 13 su una disponibilita’ di 16 letti. Per quanto riguarda il Covid Center dell’Ospedale del Mare i pazienti ricoverati per infezione da coronavirus sono 20: tutti in degenza. Tra i pazienti ... Leggi su ildenaro

L123123 : RT @Shedirpharma: EMERGENZA #COVID19 Shedir Pharma Group S.p.A. al fianco dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Na… - theodoramoores4 : RT @Shedirpharma: EMERGENZA #COVID19 Shedir Pharma Group S.p.A. al fianco dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Na… - Paolo_80 : RT @GuisaTania: @MMmarco0 Quindi mo stai dicendo che con una pandemia in corso, lo stato di emergenza dichiarato 7 mesi circa, a Napoli ci… - idaliaalonso6 : RT @Shedirpharma: EMERGENZA #COVID19 Shedir Pharma Group S.p.A. al fianco dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Na… -