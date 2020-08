Napoli, cani abbandonati per paura del Covid: pitbull buttato nei rifiuti (Di mercoledì 19 agosto 2020) cani abbandonati e in alcuni casi buttati nella spazzatura. Quest’estate, a Napoli e nella sua provincia, sono più che raddoppiati i casi di animali abbandonati rispetto al passato. “Gli abbandoni sono aumentati del 70%” spiega Melina Vitale al Mattino che ora, nel suo rifugio a Ponticelli, ospita più di 200 cani. “All’inizio del lockdown, c’è … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

CrisciGloria : Covid a Napoli, sempre più cani abbandonati: «C’è chi ha buttato un pitbull nei rifiuti» - Notiziedi_it : Covid a Napoli, sempre più cani abbandonati: «C’è chi ha buttato un pitbull nei rifiuti» - zazoomblog : Covid a Napoli sempre più cani abbandonati: «C?è chi ha buttato un pitbull nei rifiuti» - #Covid #Napoli #sempre… - titty_napoli : RT @ONadde: @coldblackarrow mia sorella: non voglio cani in casa mia sorella (da sposata e trasferita di casa): rocky ha mangiato? e' sces… - TosiDima : RT @Lauraquaglia56: RITA TOMMASELLI Gonzalo un cane dolce e buonissimo sta in stallo da 4 anni non è possibile!!!!! Tg media castrato, va… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli cani Covid a Napoli, sempre più cani abbandonati: «C’è chi ha buttato un... Il Mattino Coronavirus in Campania, regole anti-Covid violate: controlli e multe in tutte le isole

I più fotografati sono stati i due cani a guinzaglio Herby e Fagot, un labrador ed un pastore tedesco dell’unità cinofila di Napoli, che insieme ai militari della Guardia di Finanza isolana hanno ...

Armi della seconda guerra mondiale: l'arsenale sepolto nel bosco di Gallarate

Foibe, quando Napoli accolse i profughi giuliano-dalmati ... deposito di armi play 26649 • di Luisa Santangelo Cuccioli di cane abbandonati in un sacchetto nel bosco: salvati da due cercatori ...

I più fotografati sono stati i due cani a guinzaglio Herby e Fagot, un labrador ed un pastore tedesco dell’unità cinofila di Napoli, che insieme ai militari della Guardia di Finanza isolana hanno ...Foibe, quando Napoli accolse i profughi giuliano-dalmati ... deposito di armi play 26649 • di Luisa Santangelo Cuccioli di cane abbandonati in un sacchetto nel bosco: salvati da due cercatori ...