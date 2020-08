Mykonos, mascherina obbligatoria anche all’aperto e stop a mercati e feste da venerdì. Grecia al limite della “soglia di sicurezza” (Di mercoledì 19 agosto 2020) mascherina obbligatoria negli spazi pubblici, anche all’aperto, divieto di organizzare feste, mercati e cerimonie religiose: anche nell’isola greca di Mykonos e nella penisola Calcidica crescono le restrizioni per limitare il numero di contagi da Covid-19. I divieti saranno validi da venerdì e dureranno almeno per i prossimi dieci giorni. Al ristorante, invece, non sono permesse più di quattro persone allo stesso tavolo, con eccezione per i membri di una stessa famiglia. Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), la Grecia ha raggiunto i 24,4 casi per 100mila abitanti in un arco di 14 giorni, giusto sotto il limite dei 25 casi oltre il quale un Paese non è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Positivi di ritorno. Anche i calciatori, volati all’estero per le vacanze, rischiano il contagio da Covid-19. La notizia della positività al Coronavirus dei due giocatori della Roma Primavera, entramb ...

Coronavirus in Sardegna, un positivo nel resort. In quarantena oltre 400 turisti

Si tratta di una ragazza romana di rientro da un viaggio in Grecia a Mykonos. All'aeroporto di Ciampino sono due ... Alcamo, 700 in disco senza mascherina Sanzionata una discoteca di Alcam per ...

