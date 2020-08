MotoGp – Zarco operato con successo: incerta la sua presenza al Gp di Stiria (Di mercoledì 19 agosto 2020) Buone notizie da casa Ducati: Zarco è stato operato con successo oggi a Modena per la frattura riportata a causa dell’incidente di cui è stato protagonista domenica scorsa in pista al Red Bull Ring durante il Gp d’Austria. Il Professor Catani ha operato il pilota francese oggi inserendo una vite nello scafoide del polso destro per ridurre la frattura. Un intervento con anestesia locale, che permetterà a Zarco di lasciare l’ospedale già stasera, ma è ancora incerta la sua presenza al Gp di Stiria, in programma domenica in Austria.L'articolo MotoGp – Zarco operato con successo: incerta la sua ... Leggi su sportfair

