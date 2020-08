MotoGp, Morbidelli si è già messo tutto alle spalle: “ho dolori, ma voglio correre” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Franco Morbidelli non vuole sentire ragioni, il pilota del Team Petronas vuole correre il Gran Premio di Stiria, nonostante solo pochi giorni fa sia stato protagonista di un terribile incidente. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesSolo qualche dolore per l’italo-brasiliano, che ai microfoni del sito ufficiale Yamaha ha sottolineato di voler scendere in pista a tutti i costi: “dopo la gara sono tornato in Italia per riposarmi a casa. Ho riposato in questi ultimi giorni e assicurandomi di essere il più preparato possibile per questo fine settimana. Sono felice di stare bene e di non essere incappato in un grave infortunio: il lato destro del mio corpo è ancora dolorante, ma meglio di quanto mi sarei aspettato dopo quella caduta. Non vedo l’ora di iniziare il fine settimana e di concentrarmi di nuovo sulla pista. voglio ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Valentino Rossi sull'incidente in MotoGP tra Zarco e Morbidelli: “Questo video fa paura” ?? #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : Incidente Zarco-Morbidelli: la moto del Morbido è passata tra le due @YamahaMotoGP! Il LIVE ?… - SkySportMotoGP : .@FrankyMorbido12 commenta la dinamica dell'incidente con Zarco e non usa giri di parole #AustrianGP ???? #SkyMotori… - FormulaPassion : #MotoGP #StyrianGP | #Rossi e #Vinales, a #Spielberg senza paura - ozirismg : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Zarco operato dopo l'incidente con Morbidelli. Domani atteso in Commissione @SandroDonatoG #SkyMotori #MotoGP… -