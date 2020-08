MotoGP, Biaggi: “Incidente Zarco-Morbidelli? Terrificante” (Di mercoledì 19 agosto 2020) La gara del Gran Premio d’Austria di MotoGP è stata caratterizzata anche dal bruttissimo incidente che ha visto come protagonisti Johann Zarco e Franco Morbidelli. Anche Max Biaggi, ex pilota del Motomondiale, ha voluto dire la sua sull’episodio che, fortunatamente, si è concluso senza gravi danni. “Ciao ragazzi, il brutto incidente capitato ieri nella MotoGP, mi ha fatto tornare indietro nel tempo, perché proprio in quella curva, durante il Gran Premio d’Austria del 1996 nella classe 250 cc, ebbi un incidente meno terrificante, ma sempre ad alta velocità, con Olivier Jacque – scrive Biaggi -. Ci siamo tamponati a circa 240 km/h e abbiamo fatto un volo pazzesco. Uscimmo quasi incolumi da quel botto, infatti riportai solo un ... Leggi su sportface

