Morte Viviana Parisi, trovato ("al 99%) anche il corpo di Gioele: fine delle ricerche, non dei misteri (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’epilogo è arrivato alle 10.28, dopo 16 giorni di ricerche, di attesa, di angoscia. Giuseppe Di Bello - carabiniere in congedo che partecipava volontariamente alle ricerche del figlio di Viviana Parisi - ha dato l’allarme. Ha trovato, nascosti nella fitta boscaglia, i resti del corpo di un bambino. All’inizio era solo il tronco. Qualche ora dopo saranno trovati dei vestiti e una testa di bimbo. “Al 99% si tratta di Gioele”, dicono gli inquirenti. Il 9 agosto era stato trovato il corpo della mamma, dj di 43 anni. I due erano scomparsi l 3 agosto in Sicilia, dopo un lieve incidente in Autostrada, all’altezza di Caronia. Ma se il cadavere della donna era stato trovato, e la ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Morte Viviana Parisi, trovato ('al 99%) anche il corpo di Gioele: fine delle ricerche, non dei misteri - fede_olivo : RT @HuffPostItalia: Morte Viviana Parisi, trovato ('al 99%) anche il corpo di Gioele: fine delle ricerche, non dei misteri - Alessan23932244 : RT @HuffPostItalia: Morte Viviana Parisi, trovato ('al 99%) anche il corpo di Gioele: fine delle ricerche, non dei misteri - javert64 : RT @HuffPostItalia: Morte Viviana Parisi, trovato ('al 99%) anche il corpo di Gioele: fine delle ricerche, non dei misteri - HuffPostItalia : Morte Viviana Parisi, trovato ('al 99%) anche il corpo di Gioele: fine delle ricerche, non dei misteri -