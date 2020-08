Monza, deraglia il treno: "Era senza macchinisti" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gabriele Laganà L’incidente è avvenuto nella stazione Fs di Carnate-Usmate. Alcune carrozze del treno sono finite anche sulla strada che corre parallela ai binari. Tre i feriti lievi Incidente ferroviario intorno alle 12 nella stazione Fs di Carnate-Usmate, in provincia di Monza e Brianza: un treno passeggeri è deragliato provocando almeno tre feriti. Le persone coinvolte, secondo le prime informazioni fornite da Areu, sarebbero il capotreno, un macchinista e un passeggero: quest’ultimo sarebbe uscito dal mezzo sfondando un finestrino. Nessuno, per fortuna è in gravi condizioni. Le forze dell'ordine e gli equipaggi del 118 sono subito giunti sul luogo dell’incidente e stanno verificando il numero effettivo di passeggeri all'interno del convoglio. ... Leggi su ilgiornale

