Montefalco e i suoi “Abbinamenti” | la festa del vino e della gastronomia è in Umbria

L'Umbria si prepara ad Abbinamenti evento dedicato ai vini del territorio di Montefalco e Spoleto, tra gastronomia d'eccellenza, musica dal vivo, appuntamenti con l'arte, cultura del buon vivere, degustazioni, laboratori ed iniziative in cantina al calar del sole, dal 18 al 20 settembre a Montefalco (PG). Il borgo famoso come "Ringhiera dell'Umbria" ospiterà un banco con oltre 20 cantine al Chiostro Sant'Agostino. Sicurezza e rispetto delle misure anti Covid-19 garantite, grazie all'accesso in fasce orarie della durata massima di un'ora e mezza, contingentato e su prenotazione disponibile dal 1° settembre sul sito web del Consorzio vini Montefalco.

Riportare a Montefalco il seminario estivo di Symbola ... Il Santo Padre avrebbe dovuto tenere a battesimo il Manifesto Assisi nella sua visita in programma lo scorso mese di marzo e rimandata a causa ...

Oggi si festeggia santa Chiara della Croce di Montefalco

Santa Chiara della Croce nasce a Montefalco (Perugia) verso il 1268. Trascorre qui la totalità della sua vita. A sei anni entra nell'eremo in cui già viveva una sorella, alla morte della quale, nel 12 ...

