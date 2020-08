Modica, bimbo morto con lividi sul corpo: fermata anche la madre, dopo il convivente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Modica, bimbo morto con lividi sul corpo. Per la morte di bimbo di un anno con lividi sul corpo a Modica la Procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne, dopo quello del suo compagno di 32 anni, che non è il padre del piccolo, fermato ieri dalla Polizia. Nei loro confronti la Procura ipotizza i reati di omicidio volontario e maltrattamenti in famiglia. Per la morte di bimbo di un anno con lividi sul corpo a Modica la Procura di Siracusa ha disposto il fermo anche della madre 23enne, dopo quello del suo compagno di 32 anni, che non è il ... Leggi su limemagazine.eu

