Mistura Pura, venerdi 21 agosto esce l’ultimo album “THE BLUE BUS” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mistura Pura, nome d’arte della dj Federica Grappasonni, ritorna con il suo nuovo album The BLUEs Bus. Leggi l’articolo per capire di che si tratta. Venerdì 21 agosto esce sulle piattaforme streaming e in digital download “THE BLUE BUS”. Il nuovo album di Mistura Pura, nome d’arte della produttrice e dj Federica Grappasonni. Dal 25 settembre il disco sarà disponibile anche in vinile. L’album, realizzato con l’apporto di stimati musicisti provenienti da varie parti del mondo. Il racconta di un soggiorno nel selvaggio, di un viaggio intrapreso dalla dj produttrice nella Riserva Naturale di Torre Guaceto, in Puglia. Lì ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

OndaMusicale : Venerdì 21 agosto esce in digitale il nuovo album The Blue Bus di Mistura Pura - DaBordet : Esce in digitale il nuovo album “THE BLUE BUS” di MISTURA PURA - silvestrasorber : Il 21 agosto esce in digitale il nuovo album “THE BLUE BUS” di MISTURA PURA -

Ultime Notizie dalla rete : Mistura Pura Esce il 21 agosto 'The Blue Bus' della dj e produttrice Federica Grappasonni in arte Mistura Pura IlMohicano_MilanoSound Federica Grappasonni racconta il suo nuovo progetto: "Una storia contemplativa per valorizzare la natura"

Amante della natura e della bellezza più genuina: Mistura Pura unisce la sua adrenalinica passione musicale alla cura delicata verso tutto ciò che c’è nel mondo. Nell’intervista esclusiva, Mistura ...

Mistura Pura, “The Blue Bus”: “Un album alla scoperta della bellezza”

Amante della natura e della bellezza più genuina: Mistura Pura unisce la sua adrenalinica passione musicale alla cura delicata verso tutto ciò che c’è nel mondo. Nell’intervista esclusiva, Mistura ...

Amante della natura e della bellezza più genuina: Mistura Pura unisce la sua adrenalinica passione musicale alla cura delicata verso tutto ciò che c’è nel mondo. Nell’intervista esclusiva, Mistura ...Amante della natura e della bellezza più genuina: Mistura Pura unisce la sua adrenalinica passione musicale alla cura delicata verso tutto ciò che c’è nel mondo. Nell’intervista esclusiva, Mistura ...