Mirante positivo al tampone per il Covid-19! Allarme Roma (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono ore caldissime in casa giallorossa, con la preoccupazione e l’ansia che continuano ad aumentare ora dopo ora a Trigoria. Questo pomeriggio è infatti arrivata una notizia molto preoccupante per l’ambiente Roma: Mirante positivo al tampone per il Covid-19! Il portiere della squadra capitolina ha infatti confermato sul suo profilo instagram ufficiale di essere risultato positivo al tampone fattogli dal club. Dopo i due giovani della primavera, Mirante è il terzo calciatore della Roma a risultare positivo, ed ora la preoccupazione sale. IL POST DI Mirante SU INSTAGRAM: Viste le indiscrezioni in aumento, il portiere della Roma ha voluto immediatamente ... Leggi su sport.periodicodaily

