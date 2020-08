Miracle Tele: la compagnia telefonica che ha truffato migliaia di persone (Di mercoledì 19 agosto 2020) In foto: al centro Andrew Burchik (CEO fino al Giugno 2019), a sinistra Roman Golod (nuovo CEO dal Giugno 2019 in poi, precedentemente sembrerebbe che si sia occupato dello sviluppo del sito web) insieme al resto del team. Raccoglie centinaia di migliaia di euro, promettendo premi bisettimanali e poi chiude i battenti, da un giorno all’altro e senza preavviso. Stiamo parlando di MiracleTele, un’azienda di Telecomunicazioni della Repubblica Ceca basata sulla blockchain: chiunque, da qualsiasi parte del mondo, poteva registrarsi e dopo aver comprato i “Tele”, valuta digitale della compagnia, avevano diritto a premi bisettimanali convertibili in euro. Essendo una valuta virtuale, i Tele (token) potevano essere comprati sia in Euro, trammite ... Leggi su sbircialanotizia

