Milioni in ballo e prima fascia in Champions: così l’Inter di Conte (e l’Italia) si è ricordata dell’Europa League dopo averla snobbata (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ventuno anni. Tanto era passato dall’ultima volta che una squadra italiana aveva raggiunto la finale del torneo. Allora non si chiamava nemmeno Europa League, era ancora la vecchia Coppa Uefa. Era l’edizione del 1999, quella del Parma di Malesani in panchina, e Veron e Crespo in campo, uno squadrone, che quel trofeo riuscì anche a conquistarlo. Da allora due decenni di colpevole assenza, e di figuracce, in quella che un tempo era la coppa delle italiane. Per questo la finale che l’Inter si giocherà venerdì 21 agosto a Colonia contro il Siviglia è per certi versi storica. Non solo per i nerazzurri, per tutto il calcio italiano. Ci voleva il coronavirus per far riscoprire all’Italia, e a ben vedere anche all’Inter di Antonio Conte, l’importanza dell’Europa League. I ... Leggi su ilfattoquotidiano

Poi lo scudetto è sfumato, la Coppa Italia anche ed è rimasto solo il trofeo europeo. Che può valere 20 milioni e raddrizzare una stagione Ventuno anni. Tanto era passato dall’ultima volta che una ...

