Milik ruota di scorta per la Juve, Tuttosport: "Se salta Jimenez, l'obiettivo sarà Dzeko" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Arek Milik è stato sedotto e abbandonato dalla Juventus. La conferma arriva da Tuttosport oggi in edicola. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Milik ruota di scorta per la Juve, Tuttosport: 'Se salta Jimenez, l'obiettivo sarà Dzeko' -

Ultime Notizie dalla rete : Milik ruota

Tutto Napoli

La Juventus cerca ancora un partner d’attacco ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo. Paulo Dybala dovrebbe essere ceduto ed Arkadiusz Milik resta sempre in pole position per diventare il nuovo nume ...La Juventus cerca sempre un partner per Ronaldo ed Arek Milik resta sempre in pole position per diventare il nuovo numero 9 bianconero. Pirlo avverte la necessità storica di trovargli un partner, un n ...