Milik Juventus, Glik parla del futuro dell’attaccante (Di mercoledì 19 agosto 2020) Milik Juventus – Il centravanti polacco è sempre uno degli obiettivi principali per ringiovanire l’attacco di Andrea Pirlo. Oggi ci sarà il confronto tra l’attuale tecnico e Gonzalo Higuian per capire le intenzioni dell’argentino. Inoltre, la dirigenza bianconera lavora per prolungare il contratto di Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo, invece, è come sempre accerchiato dalle voci di mercato che lo avvicinano alla Premier League. Juventus: Glik sul futuro di Milik Kamil Glik è intervenuto tramite i microfoni di Sky Sport e ha parlato del futuro del suo connazionale. Le parole: Leggi anche: Bernardeschi Juventus, cessione vicina? due le possibili destinazioni “I ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : Situazione #Milik: il polacco dà ancora la priorità alla #Juve, ma ora tocca ai bianconeri ???????? ?? - marcoconterio : ?? La #Juventus è su Alexandre #Lacazette dell'#AFC. Ci sarebbe l'ok di Arteta alla cessione, l'#Arsenal pensa a Dou… - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Milik a #Lacazette, la lista dei giocatori per l’attacco della #Juventus - davide_luise : #Hysaj --> #Roma #Milik --> #Roma #Juventus #Llorente --> #Genoa #Benevento #Spagna #Maksimovic --> #Everton #Milan… - Spiralwavemood : RT @tutticonvocati: ??? @agiordanocds: '#Under è la prima scelta del #Napoli per la fascia destra e poi c'è l'esigenza della #Roma di trovar… -