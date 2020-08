Milan, rinnovo Ibrahimovic: possibile ufficialità nel weekend (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sarebbero ormai a un passo dall’accordo per il rinnovo del contratto del fuoriclasse svedese. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ufficialità del prolungamento potrebbe arrivare già nel prossimo fine settimana. L’ingaggio dell’attaccante dovrebbe oscillare tra i 7,5 milioni di ruo da lui richiesti e i 5 inizialmente offerti dal club rossonero. Leggi su sportface

AntoVitiello : Rinnovo #Ibrahimovic, forte possibilità che la situazione possa sbloccarsi entro il raduno #Milan - capuanogio : Non comprendo l’insistenza con cui si dice che la priorità per il #Milan è il rinnovo di #Ibrahimovic. Prima, molto… - Gazzetta_it : #Donnarumma, si complica il rinnovo col #Milan. #Eder e Giovinco tornano in Italia? - Matteo75223913 : RT @calciomercatoit: ?? ULTIM'ORA SKY SPORT - #Ibrahimovic vicinissimo al rinnovo col #Milan fino al giugno 2021 ?? #CMITmercato - infoitsport : Gigio-Milan, il rinnovo ora si complica. Eder e Giovinco tornano in Italia? -