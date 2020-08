Milan Ibrahimovic, l’accordo è vicino: fiducia per il rinnovo fino al 2021 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Milan è fiducioso di prolungare il contratto di Zlatan Ibrahimovic fino al 2021 secondo quanto riportato da Sky Sport Il Milan sarebbe fiducioso di trovare nelle prossime ore l’accordo con Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo di contratto fino al 2021. Lo riporta Fabrizio Romano di Sky Sport. La dirigenza rossonera e il giocatore svedese, rappresentato da Mino Raiola, si starebbero mettendo d’accordo sugli ultimi dettagli. La storia d’amore tra il Milan e Ibrahimovic sembra così destinata a continuare ancora per un’altra stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

