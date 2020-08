Migranti, Fedriga all’attacco: «Lo stupro di Lignano? Responsabilità politica. Gli stupratori? Vanno castrati» (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Sono stata violentata in spiaggia a Lignano». Il racconto della quindicenne che stava festeggiando Ferragosto e, in un momento di solitudine, è stata avvicinata da tre minorenni e violentata, è terribile. La soluzione che propone a la Verità il governatore del Friuli, Massimiliano Fedriga, è però fuori dall’alveo dei diritti umani: «Sono favorevole alla castrazione chimica». Dopodiché, il rimpatrio. Nella ricostruzione che fa dell’accaduto, il leghista dichiara: «A oggi sembra che gli aggressori, minori stranieri non accompagnati e con precedenti penali, siano stati portati in “villeggiatura” a Lignano e qui abbiano abusato della ragazza, compiendo così un reato premeditato in quanto il primo ha chiesto alla ragazza di fare una ... Leggi su open.online

Open_gol : Migranti, Fedriga all’attacco: «Lo stupro di Lignano? Responsabilità politica. Gli stupratori? Vanno castrati» - alesvema : @IlFriuli @M_Fedriga migranti , minori, non accompagnati e deilquenti ma la responsabilitá di chi é ? - antserena : Grande !!!!!@M_Fedriga'è un sindaco friulano che sta portando i migranti a Roma con il furgone - peterkama : la liguria e il friuli si sono opposti con piu' forza alla chiusura delle discoteche #skytg24 FEDRIGA cosa vuoi che… - AndreaSiegaFVG : Il Sindaco di #Gonars (Udine), stufo dei ripetuti arrivi di clandestini in @regioneFVGit, ha preso il furgone comun… -