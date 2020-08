Migranti, 45 morti al largo della Libia. Oim: "Il peggiore naufragio di quest’anno" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Quarantacinque Migranti sono morti in un naufragio avvenuto al largo delle coste della Libia. Lo afferma l'Organizzazione internazionale delle Migrazioni (Oim) che in un tweet parla del "peggiore" naufragio "di quest'anno". L’Oim e l'Unhcr avvertono: "Senza un'operazione di soccorso dedicata e un meccanismo per gli sbarchi guidati dall'Ue, altre vite andranno perse nel Mediterraneo".Il naufragio è avvenuto il 17 agosto scorso, al largo della costa di Zuara. La causa della tragedia sarebbe da ricercare nell'esplosione del motore dell'imbarcazione su cui i Migranti viaggiavano secondo il racconto dei sopravvissuti che sono 37, provenienti soprattutto da ... Leggi su blogo

