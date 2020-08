“Miglioramenti significativi”. Alex Zanardi, dall’ospedale una buona notizia. Come sta il campione (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio”, Alex Zanardi “ha risposto con miglioramenti clinici significativi”. Lo comunica l’ospedale San Raffaele di Milano, riferendo che “per questa ragione” il campione “attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive nell’Unità operativa di Neurorianimazione, diretta dal professor Luigi Beretta”. Parole di speranza che non devono lasciare spazio ai facili entusiasmi. La condizione di Alex Zanardi era stata definita dal dottor Franco Molteni, direttore dell’Unità operativa complessa di recupero e riabilitazione di Villa Beretta, settimane fa. “Quello che posso dire è che in questo ... Leggi su caffeinamagazine

