"Miglioramenti clinici significativi". Zanardi, un altro miracolo al San Raffaele? (Di mercoledì 19 agosto 2020) La resa non è nello stile di Alex Zanardi, che a 53 anni sta combattendo ancora dopo lo schianto con un camion, avvenuto lo scorso 19 giugno. In merito alle condizioni cliniche dell'atleta, l'ospedale San Raffaele di Milano - dove ha subito il quarto intervento - comincia che “dopo un periodo durante il quale è stato sottoposto a cure intensive in seguito al ricovero del 24 luglio, il paziente ha risposto con Miglioramenti clinici significativi. Per questa ragione attualmente è assistito e trattato con cure semi intensive presso l'unità operativa di neurorianimazione”. Zanardi aveva riportato un fracasso facciale, ovvero una frattura di gran parte delle ossa del volto: è arrivato all'ospedale di Siena in condizioni molto gravi, ma dopo tre ... Leggi su liberoquotidiano

