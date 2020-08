Michael Jordan, la sua Mercedes è in vendita (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Mercedes di Michael Jordan è in vendita, attualmente è all'asta su ebay attraverso il Beverly Hills Car Club e le offerte hanno superato i 200.000 dollari. Si tratta di una S 600 Coupé del 1995 che però è stata immatricolata nel 1996, per la precisione il 23 gennaio. Un modello molto particolare, una delle auto più lussuose e tecnologiche della sua epoca, nonché potente, visto che sotto il lungo cofano anteriore c'è un motore 6 litri V12 da 408 CV. Inoltre, la Mercedes di Michael Jordan è stata personalizzata con un kit Lorinser, uno storico tuner tedesco specializzato sulle auto di Stoccarda. Caratteristiche e accessori Quello che si vede all'esterno sono i tipici cerchi in lega cromati che ... Leggi su gqitalia

periodicodaily : Michael Jordan, le scarpe di Trieste 1985 vendute all’asta per una somma record #michaeljordan - Tearofgalaxy : Pensando alle pose di Michael Jackson e alle foto teaser con il canestro-> basket -> MV di Jam di Michael Jackson e… - lu_ci61 : Ed ecco a voi Sua altezza aerea Michael Jordan ???? #SpaceJam - ArmonioHG : Dalla pagina di Wikipedia di Wayne Knight: 'Nel 1996, ha recitato nel suo ruolo forse più ricordato dal pubblico, q… - zazoomblog : Space Jam stasera su Italia 2 il film con Michael Jordan - #Space #stasera #Italia #Michael -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Jordan NBA, Michael Jordan: fotocopia del primo contratto venduta per oltre 57.000 dollari Sky Sport Roger Federer: le vittorie, la vita e i record di un’icona del tennis

serie Netflix che ha ripercorso l’ultimo anno dei Bulls di Michael Jordan. Un’emozione, di recente, l’hanno vissuta Vittoria e Carola, le due ragazzine di Finale Ligure diventate famose durante il ...

Space Jam stasera su Mediaset Italia 2

I personaggi della Warner Bros., i Looney Tunes, si trovano a dividere lo schermo con campioni dell’NBA, primo tra tutti Michael Jordan, e attori celebri, come Bill Murray. La pellicola uscì nei ...

serie Netflix che ha ripercorso l’ultimo anno dei Bulls di Michael Jordan. Un’emozione, di recente, l’hanno vissuta Vittoria e Carola, le due ragazzine di Finale Ligure diventate famose durante il ...I personaggi della Warner Bros., i Looney Tunes, si trovano a dividere lo schermo con campioni dell’NBA, primo tra tutti Michael Jordan, e attori celebri, come Bill Murray. La pellicola uscì nei ...