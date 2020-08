'Mi ammazzo' e si barrica in casa: il salvataggio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Repertorio Un ragazzo di 26 anni ha gridato che si sarebbe tolto la vita. Poi si è barricato in casa mettendo in apprensione il vicinato. L'episodio nel tardo pomeriggio di lunedì, poco prima delle 19,... Leggi su milanotoday

Ultime Notizie dalla rete : ammazzo barrica "Mi ammazzo" e si barrica in casa: il salvataggio MilanoToday.it "Mi ammazzo" e si barrica in casa: il salvataggio

Un ragazzo di 26 anni ha gridato che si sarebbe tolto la vita. Poi si è barricato in casa mettendo in apprensione il vicinato. L'episodio nel tardo pomeriggio di lunedì, poco prima delle 19, in via Sa ...

Un ragazzo di 26 anni ha gridato che si sarebbe tolto la vita. Poi si è barricato in casa mettendo in apprensione il vicinato. L'episodio nel tardo pomeriggio di lunedì, poco prima delle 19, in via Sa ...