Meteo Veneto: la regione d’Italia dei peggiori tornado (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Meteo estivo del Veneto è tra quelli a maggior rischio temporali di forte intensità, con la genesi di supercelle che sono poi sono causa di nubifragi, raffiche di vento violentissime, grandine anche di grosse dimensioni. Tra le aree a maggior rischio grandine di grosse dimensioni ci sono la pedemontana tra Schio, Thiene, Breganze, Marostica e Bassano del Grappa. Le maggiori piogge invece cadono nel feltrino. Temporali a volte devastanti si osservando nel padovano e sino a Treviso, per poi raggiungere la costa. Venezia, non di rado, viene presa di mira da violenti temporali con raffiche di vento. Ma in Veneto sono stati osservati i maggiori e più frequenti tornado in Italia. L’11 settembre 1970, secondo gli archivi Meteo, una grande ... Leggi su meteogiornale

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, martedì #18agosto, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana. Piogge… - DPCgov : ?? #allertaGIALLA, nella giornata di #Ferragosto, su parte di Veneto e Friuli Venezia Giulia ?? L'allerta meteo-idr… - adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate mercoledì 19 agosto 2020 - PivaPaola : RT @TgrVeneto: #19agosto #Meteo #Arpav Buongiorno! Oggi nuvolosità sparsa, soprattutto in montagna, dove potranno esserci precipitazioni so… - arpaveneto : RT @TgrVeneto: #19agosto #Meteo #Arpav Buongiorno! Oggi nuvolosità sparsa, soprattutto in montagna, dove potranno esserci precipitazioni so… -