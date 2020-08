Meteo Toscana, fine Estate, macché arriva il caldo a 37 gradi (Di mercoledì 19 agosto 2020) In questi ultimi giorni in Toscana si sono abbattuti dei temporali che localmente hanno assunto forte intensità, causando anche temporanei allagamenti. Questi fenomeni Meteo sono tipici della fine della stagione estiva, e determinano un refrigerio che poi ci accompagnano verso i primi di settembre. Tornando al maltempo che c’è stato soprattutto nella giornata di martedì 18, intensi nubifragi si sono verificati nella provincia di Arezzo, con cospicui accumuli di pioggia. Un rapido e forte temporale ha interessato la Versilia. Temporali sparsi sono avuti in varie località della regione. Tutti questi temporali non hanno avuto l’effetto di rompere la stagione estiva. Infatti, da subito le condizioni Meteo sono migliorate, è tornato il sole e la temperatura ... Leggi su meteogiornale

Dopo le ultime note instabili della giornata di martedì, da oggi l’alta pressione comincerà ad avanzare inesorabilmente su tutte le regioni. Da giovedì l'anticiclone invierà masse d’aria calda proveni ...

In questi ultimi giorni in Toscana si sono abbattuti dei temporali che localmente hanno assunto forte intensità, causando anche temporanei allagamenti. Questi fenomeni meteo sono tipici della fine ...

