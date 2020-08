METEO Italia: possente ANTICICLONE AFRICANO, violenti temporali dal weekend (Di mercoledì 19 agosto 2020) METEO SINO AL 25 AGOSTO 2020, ANALISI E PREVISIONE Torna alla riscossa l’ANTICICLONE subtropicale, dopo essersi temporaneamente ritirato negli ultimi giorni. Aria più fresca ne ha approfittato per attenuare la canicola fin sulle estreme regioni meridionali, ma ora assisteremo ad una rapida inversione di marcia con un nuovo afflusso di correnti roventi di provenienza sahariana. L’ANTICICLONE AFRICANO tenderà infatti di nuovo a rinforzare da ovest, con una rimonta verso il Mediterraneo Centrale che sarà enfatizzata da una profonda depressione atlantica a ridosso del Regno Unito. Il promontorio anticiclonico si eleverà verso nord-est, andando a proteggere tutta l’Italia e riportando caldo intenso. Inevitabilmente, una nuova fiammata calda ... Leggi su meteogiornale

wwwmeteoit : Scoprite le previsioni #meteo per i prossimi giorni - ilmeteonet : Su Meteored Italia ( - fordeborah5 : RT @ilmeteonet: I modelli #meteo ECMWF disponibili su Meteored Italia mostrano bene l'avanzata del #caldo, specie sulla #Sardegna. ??? I d… - CorriereQ : Meteo Veneto: la regione d’Italia dei peggiori tornado - ilmeteonet : Nuova ondata di #caldo in arrivo: tutti i dettagli su Meteored Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : METEO Italia

Milano, 19 agosto 2020 - Chris Froome e Geraint Thomas non saranno al via del Tour de France, che scatterà fra dieci giorni, sabato 29 agosto, da Nizza. Ineos ha infatti deciso di lasciare entrambi ai ...Nei tamponi prelevati in questi ultimi giorni in Italia è decisamente aumentata la carica virale ... Secondo Galli si tratta di una situazione decisamente diversa da quella che tempo fa aveva generato ...