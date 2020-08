Messi all’Inter: crollano le quote dei bookmakers (Di mercoledì 19 agosto 2020) Lionel Messi potrebbe veramente lasciare il Barcellona. Nonostante l’annuncio odierno di Ronald Koeman come nuovo allenatore dei blaugrana, nonostante le dimissioni di Abidal e l’esonero di Setien, la situazione è fluida. E chi potrebbe approfittare di questa situazione è l’Inter. Se giorni fa era una outsider, oggi è in grande vantaggio. Il club di Milano e suoi tifosi, riferisce Agipronews, potrebbero presto vedere la stella di Rosario varcare i cancelli del Centro Sportivo Suning. La conferma arriva dai betting analyst di Snai. Pochi giorni fa era stata aperta la scommessa sulle possibili destinazioni del talento argentino, ma le quote ora sono cambiate. E anche sensibilmente. In discesa appunto l’ipotesi Inter, che da 3,00 passa a 2,75, l’offerta più bassa raggiunta finora. Ma a far sperare i ... Leggi su sportface

