Mercato San Severino, tre nuovi casi di contagio: la nota del sindaco Somma (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMercato San Severino (Sa) – Dopo il bollettino diramato dall’Asl che segnalava altri tre casi di contagio di cittadini residenti nel comune di Mercato San Severino, si registra la nota del sindaco Antonio Somma. “Altri 3 nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. I primi 2 sono moglie e figlio di un nostro concittadino risultato positivo nei giorni scorsi e l’altro concittadino (non sono stato autorizzato a divulgare il nome) è residente nella frazione Curteri- scrive il sindaco- Tutti sono asintomatici e sono in isolamento domiciliare. Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Chiedo a tutti di evitare ... Leggi su anteprima24

BrokerPartnerIT : Progetti SW in Italia Intervista:Segretario al Territorio della Repubblica di San Marino - occhio_notizie : Tutte le persone positive sono asintomatiche e al momento sono in isolamento: parla il sindaco Somma - Promo_PA : L’idea: il piccolo comune di Ponte San Pietro ha scelto di sfruttare l’innovazione tecnologica per rendere più agil… - Anna70284247 : Guarito dal covid 19, cittadino di Mercato San Severino si sfoga: “Quanta discriminazione nei miei confronti, hanno… - FrancoRomanell8 : Ma siete peggio delle bancarelle del mercato di San Lorenzo... -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato San Covid: altri due positivi, uno è di Battipaglia l'altro di Mercato S. Severino Salernonotizie.it Roma, dopo una lite si scaglia contro le auto in sosta: investe dei pedoni

Momenti di paura a Roma, dopo una lite un’uomo si è scagliato contro delle auto parcheggiate e ha cercato di investire dei pedoni al mercato. A Roma oggi in un mercato rionale nel quartiere di Spinace ...

Il mercato dei Villanova Tigers chiude col botto: Mazzotti nuovo play

Il tassello mancante, l’ultima “zampata” Tigers che va a completare un roster di grande livello: nello spot di playmaker arriva in canotta biancoverde Andrea Mazzotti, lo scorso anno pedina fondamenta ...

Momenti di paura a Roma, dopo una lite un’uomo si è scagliato contro delle auto parcheggiate e ha cercato di investire dei pedoni al mercato. A Roma oggi in un mercato rionale nel quartiere di Spinace ...Il tassello mancante, l’ultima “zampata” Tigers che va a completare un roster di grande livello: nello spot di playmaker arriva in canotta biancoverde Andrea Mazzotti, lo scorso anno pedina fondamenta ...