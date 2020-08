Mercato Juventus, si riapre la pista Icardi: la strategia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mercato Juventus – Mauro Icardi potrebbe clamorosamente ritornare in Italia nonostante il riscatto messo a segno dal Psg per 65 milioni di Euro. L’attaccante è stato seduto in panchina durante tutto il match, giocato contro il Lipsia, che ha portato i francesi in finale di Champions League dopo un netto 0-3. La condizione fisica precaria e la prestazione deludente della scorsa partita hanno indotto il tecnico Tuchel ad altre scelte. Mercato Juventus: Mauro Icardi nel mirino Secondo quanto riportato da Paolo Bargiggia, il club bianconero sonda ancora l’ex Inter ma deve trovare la giusta strategia per riaprire la trattativa. Leggi anche:Ronaldo Juventus, nuova indiscrezione: CR7 via per 60 milioni di euro Icardi ... Leggi su juvedipendenza

