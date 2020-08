Mentana riparte, il 21 la prima Maratona (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 19 AGO - Tre settimane di vacanza sulle Dolomiti per ricaricare le pile dopo una stagione molto complessa e ripartire subito verso un autunno che si annuncia caldissimo. "Il referendum e ... Leggi su corrieredellosport

solospettacolo : Mentana riparte, il 21 la prima Maratona - iconanews : Mentana riparte, il 21 la prima Maratona -

Ultime Notizie dalla rete : Mentana riparte

Agenzia ANSA

Enrico Mentana, che si appresta a riprendere la conduzione dell'edizione serale e a ripartire con le sue maratone e gli speciali di Bersaglio Mobile. "Faccio sempre per quanto posso vacanze in ...Il sito PianetaMilan.it di titolarità di RPM S.r.l.s. a socio unico, con sede in Lecco (LC), Via Mentana 79, C.F./PI 03601440138, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico respon ...