Meningite fulminante: neonata di 4 mesi morta a Firenze (Di mercoledì 19 agosto 2020) E’ morta, nella notte tra sabato e domenica, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, una bambina di 4 mesi, a causa di una Meningite fulminante: lo riporta oggi La Nazione. La bimba era stata portata al pronto soccorso dai genitori, allarmati dalle condizioni di salute in peggioramento. I medici, riferisce La Nazione, avrebbero accertato che la bambina era entrata in contatto con un batterio molto comune, di solito non particolarmente preoccupante o dannoso, ma l’infezione si era spostata alle meningi, e la malattia, nonostante l’intervento dei sanitari del Meyer, ha avuto un iter fulminante. Visto il tipo di batterio coinvolto, non è stato al momento ritenuto necessario effettuare la profilassi nei confronti delle persone entrate a contatto ... Leggi su meteoweb.eu

