Melissa Satta e Boateng smentiscono crisi | la dedica emozionante di lui

crisi fra Kevin Boateng e Melissa Satta? Ma nemmeno per scherzo! Nelle ultime ore, si sono diffusi diversi pettegolezzi sulla coppia, tutti riconducibili a un'imminente rottura. Che per fortuna non c'è stata. Il settimanale Chi aveva parlato di un periodo molto difficile per la coppia, che avrebbe dovuto superare delle insormontabili difficoltà; la crisi, dunque, …

