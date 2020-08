Mel C: il ritorno della Sporty Spice come solista (Di mercoledì 19 agosto 2020) I capelli raccolti da una coda morbida e un tailleur bianco, pulito, minimalista. È così che si presenta Melanie Jayne Chisholm, meglio conosciuta come Mel C, nel poster del suo nuovo progetto musicale, quello che, dopo la storica reunion con le Spice Girls negli stadi, la riporta a esibirsi come solista quattro anni dopo Version Of Me. L’album, dal titolo ancora top secret, arriverà il 2 ottobre e, stando alle prime indiscrezioni, sarà un lavoro intimo e personale nel quale la Sporty Spice parlerà di crescita e accettazione, di intimità e profondità. Leggi su vanityfair

cgxx178 : RT @bobbinekru: ecka talmente felice del ritorno di bellamy da festeggiare guardando i cantieri -mel - bobbinekru : ecka talmente felice del ritorno di bellamy da festeggiare guardando i cantieri -mel -

Ultime Notizie dalla rete : Mel ritorno Mel C: il ritorno della Sporty Spice come solista Vanity Fair.it Mel C: il ritorno della Sporty Spice come solista

A 4 anni da «Version of Me» e dopo la storica reunion con le Spice Girls, Mel C torna il 2 ottobre con un nuovo album e in primavera 2021 con un tour che la porterà a esibirsi anche in Italia l'8 magg ...

Ex Spice Girls: Mel C torna con un nuovo album, e il tour arriverà anche in Italia,

Spettacoli e Cultura - 18 ago 2020 - Dopo la reunion della girl band, il ritorno da solista.

A 4 anni da «Version of Me» e dopo la storica reunion con le Spice Girls, Mel C torna il 2 ottobre con un nuovo album e in primavera 2021 con un tour che la porterà a esibirsi anche in Italia l'8 magg ...Spettacoli e Cultura - 18 ago 2020 - Dopo la reunion della girl band, il ritorno da solista.