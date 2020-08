Meghan Markle e Harry, nuovo lavoro a Hollywood per pagare il supermutuo della villa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mentre William e Kate Middleton continuano ad occuparsi della famiglia reale, Meghan Markle e Harry hanno altri progetti che riguardano il cinema. La coppia infatti avrebbe intenzione di iniziare una carriera nel mondo di Hollywood. Lo scopo? Raggiungere la tanto agognata indipendenza finanziaria e ripagare il supermutuo chiesto per acquistare la casa di Santa Barbara. Secondo quanto riporta Variety, i Sussex sarebbero pronti a gettarsi in una nuova avventura. “Vogliono diventare i royal di Hollywood – si legge – un progetto top secret ai dirigenti di varie società di media tra cui la NBC Universal”. Meghan e Harry avrebbero già contattato Bonnie Hammer, il presidente ... Leggi su dilei

zazoomblog : Il progetto del principe Harry e di Meghan Markle: una serie tv per conquistare Hollywood - #progetto #principe… - Silvia29000987 : RT @SkyTG24: Il Principe Harry e Meghan Markle pensano a una serie tv per Hollywood - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Il Principe Harry e Meghan Markle pensano a una serie tv per Hollywood - SkyTG24 : Il Principe Harry e Meghan Markle pensano a una serie tv per Hollywood - ZhubrykMaryna : Meghan Markle e Harry, la rabbia di William e la scelta di Kate Middleton – DiLei -