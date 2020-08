Meel Patthar il nuovo film di Ivan Ayr, in Concorso venezia 77, Orizzonti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Meel Patthar (Milestone) di Ivan Ayr in Concorso a venezia 77 Orizzonti. Mell Patthar (Milestone), in Concorso nella sezione Orizzonti alla 77ma Mostra Internazionale del Cinema di venezia I Predatori di Pietro Castellitto, in Concorso nella sezione Orizzonti a… La Storia di un uomo che ad un certo punto della sua vita, deve fare i conti con il suo passato. Il regista Ivan Ayr afferma di aver cercato di esplorare le incertezze poste dal futuro e di come affrontarlo nel suo film Meel Patthar Trama (Meel Patthar, Milestone) Non appena il camionista Ghabil ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Meel Patthar Meel Patthar - Film (2020) MYmovies.it