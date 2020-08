Mediaset - Lukaku nel mirino del Real Madrid: l'Inter rischia di perdere il suo bomber (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Real Madrid ha iniziato il casting per il dopo Benzema. Oltre ai sogni Mbappé e Halland, è tornato di moda anche il nome di Lukaku, già cercato dai blancos quando era al Manchester United. Leggi su tuttonapoli

MagicoMagicoEmi : RT @Sport_Mediaset: EuropaLeague - Semifinale ?? #InterShakhtar 5-0, gol di #Lukaku!?? Aggiornamenti LIVE ?? - MagicoMagicoEmi : RT @Sport_Mediaset: #EuropaLeague: #InterShakhtar 5-0, i nerazzurri volano in finale. Doppiette di #Lautaro e #Lukaku e gol di #DAmbrosio:… - Batwayne82Queen : RT @Sport_Mediaset: #EuropaLeague: #InterShakhtar 5-0, i nerazzurri volano in finale. Doppiette di #Lautaro e #Lukaku e gol di #DAmbrosio:… - GIUSPEDU : RT @Sport_Mediaset: #EuropaLeague: #InterShakhtar 5-0, i nerazzurri volano in finale. Doppiette di #Lautaro e #Lukaku e gol di #DAmbrosio:… - christi17342149 : RT @Sport_Mediaset: #EuropaLeague: #InterShakhtar 5-0, i nerazzurri volano in finale. Doppiette di #Lautaro e #Lukaku e gol di #DAmbrosio:… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset Lukaku Il Real Madrid inizia il casting per il dopo Benzema: c'è anche Lukaku - Sportmediaset Sport Mediaset Lukaku-Lautaro inarrestabili: è la seconda coppia gol d'Europa! Ecco la top 10

87 E' tornato la Lu-La , Lukaku e Lautaro: una doppietta a testa nella semifinale ... dove ha combattuto contro la Juve fino all'ultimo. (Sport Mediaset) 1 Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro a ...

Inter, Conte e la squadra al lavoro: nel mirino c'è il Siviglia

La finale in testa, nel segno di Lukaku e Lautaro Martinez ... Video: L'Inter cerca la finale (Mediaset) Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito ...

87 E' tornato la Lu-La , Lukaku e Lautaro: una doppietta a testa nella semifinale ... dove ha combattuto contro la Juve fino all'ultimo. (Sport Mediaset) 1 Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro a ...La finale in testa, nel segno di Lukaku e Lautaro Martinez ... Video: L'Inter cerca la finale (Mediaset) Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito ...