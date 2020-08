Martedì 18 Agosto 2020 – 250ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 19 agosto 2020) seduta Ora inizio: 15:00 La Presidenza ha Comunicato all’Assemblea che il Governo, in data 14 Agosto 2020, ha presentato il ddl di conversione del decreto-legge n. 103, recante modalità operative per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie 2020, e il ddl di conversione del decreto-legge n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Negli interventi di fine seduta il sen. Bagnai (L-SP) ha chiesto che il Ministro per la salute fornisca al Parlamento i dati sull’andamento dei contagi. L’Assemblea tornerà a riunirsi martedì 1° settembre alle ore 16.30. Powered by WPeMatico Leggi su udine20

RegLombardia : #LNews Da martedì 18 agosto disponibili 5 mila tamponi al giorno in più. Da giovedì 20 chi torna da Spagna, Malt… - LegaSalvini : TV > Rete 4 | Massimiliano Romeo, Presidente senatori - Lega - Salvini Premier > MARTEDÌ 18 AGOSTO | ore 20:30 | 'S… - montagne_paesi : Lombardia, 50 nuovi contagi a fronte di 5.548 tamponi eseguiti - Montagne & Paesi - I dati di martedì 18 agosto: -… - petulo72 : GUARDATE CHE SCHIFO !!!!! Ma no... Paghiamo le vacanze Giorgia, ti fai una bella mangiata come il tuo amico Matteo,… - claudosky : RT @diconodioggi: “Il pomeriggio di quel giorno (il mio diario tascabile mi dice che era martedì 18 agosto), almeno sei o sette tamburi rul… -

Ultime Notizie dalla rete : Martedì Agosto Decreto Agosto, licenziamenti possibili solo dopo la cig. Fisco light per il Sud. Tasse sospese pagate in 2 anni. Oggi il Cdm Il Sole 24 ORE