Marina Calculli: "Il capitalismo sfrenato è la prima causa del tracollo del Libano" (Di mercoledì 19 agosto 2020) di Chiara Zanini Marina Calculli insegna Relazioni Internazionali all'Università di Leiden in Olanda, dopo aver insegnato in altri prestigiosi atenei. è autrice di numerose pubblicazioni tra cui Come ... Leggi su globalist

Lucia05149332 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Marina Calculli Marina Calculli: “Il capitalismo sfrenato è la prima causa del tracollo del Libano” Globalist.it Marina Calculli: “Il capitalismo sfrenato è la prima causa del tracollo del Libano”

Marina Calculli insegna Relazioni Internazionali all'Università di Leiden in Olanda, dopo aver insegnato in altri prestigiosi atenei. È autrice di numerose pubblicazioni tra cui Come uno Stato.

“Non ho mai sentito un’esplosione così forte”

I colpi, poi l’onda d’urto e il rumore di vetri rotti. Questo è quello che hanno sommariamente vissuto gli abitanti di Beirut che oggi continuano nell’incubo delle esplosioni. Davide Amurri è un Coope ...

Marina Calculli insegna Relazioni Internazionali all'Università di Leiden in Olanda, dopo aver insegnato in altri prestigiosi atenei. È autrice di numerose pubblicazioni tra cui Come uno Stato.I colpi, poi l’onda d’urto e il rumore di vetri rotti. Questo è quello che hanno sommariamente vissuto gli abitanti di Beirut che oggi continuano nell’incubo delle esplosioni. Davide Amurri è un Coope ...