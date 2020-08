Maria De Filippi confessione dolorosa: «Ha 15 anni, ha avuto due tumori. Tanta paura e sofferenza» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mentre si dichiara pazza di gioia per il nipotino che potrebbe darle il figlio Gabriele, Maria De Filippi si apre a Chi ad una confessione su quella che è la sua famiglia allargata: fatta anche di Ugo e Filippa, gli amatissimi amici a quattro zampe cresciuti insieme al marito Maurizio Costanzo. È al settimanale diretto da Alfonso Signorini che la signora di Canale 5 rivela i timori per il bassotto a pelo lungo, per il quale ha attraversato momenti difficili a causa di due brutte malattie. Con l’occasione, ha svelato anche un segreto sul conduttore sempre attaccatissimo al lavoro. Leggi anche >> Maria De Filippi sul figlio Gabriele: «In passato confesso di aver esagerato, poi un giorno lui…» Maria De Filippi, ... Leggi su urbanpost

