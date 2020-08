Marco Pirone è il nuovo amministratore delegato di Harmont&Blaine (Di mercoledì 19 agosto 2020) . Pirone “avrà la responsabilità – si legge nella nota del Gruppo – di guidare strategicamente lo sviluppo dell’azienda, in particolare sui mercati internazionali, consolidandone la posizione in Italia”. Napoletano di origine, Marco Pirone è stato capo della regione Emea per Estée Lauder, dell’Europa per la divisione lusso di Coty, vicepresidente esecutivo di Kiton e amministratore delegato di Louis Vuitton Italia. “Sono contento e orgoglioso di entrare a far parte di questa famiglia allargata, guidata da passione e creatività – afferma il nuovo ceo di Harmont&Blaine -, e sono convinto che, superata questa difficile congiuntura, il brand abbia le basi su cui costruire la prossima ... Leggi su ildenaro

