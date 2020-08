Marco Bonini unisce il centrodestra di Zagarolo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Riceviamo e pubblichiamo: Il centrodestra fa quadrato intorno a Marco Bonini e si candida a porre fine al dominio PD su Zagarolo nella competizione elettorale per le Amministrative 2020. Un centrodestra unito e compatto che finalmente segnerà la fine di un’epoca in cui il Pd ha condannato il territorio ad uno sviluppo sregolato e disordinato, trasformando il centro storico in un Borgo fantasma e Valle Martella in una frazione priva di qualsiasi forma di controllo e di sicurezza. «Una svolta storica dopo decenni di immobilismo in cui i cittadini esistevano solamente in qualità di contribuenti.Rinnovamento, cambiamento e competenza sono le parole che hanno guidato la stesura del programma, la nascita della coalizione e la scelta dei candidati». A dichiararlo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Marco Bonini unisce il centrodestra di Zagarolo - Marco_Bonini : @Madonna Fate vomitare - Marco_Bonini : @SkyTG24 Fate schifo. Donna e bambina sono due cose molto differenti. - Marco_Bonini : @ciemme71 Andando in pochi non e' assembramento :) - Marco_Bonini : @francescatotolo @andreapalladino Per me e' uscito da una fogna -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Bonini Zagarolo, Lega e Fratelli d'Italia sostengono la candidatura di Marco Bonini ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani Nuove corsie ciclabili per 8 chilometri a Verona vicino alle scuole: «Sicure per tutti»

Più di 5 mila studenti a settembre potranno raggiungere la propria scuola in bicicletta su percorsi in tutta sicurezza. Proseguono infatti senza sosta i lavori per dotare la città di un importante num ...

Marco Bonini è il candidato sindaco di FdI e Lega a Zagarolo

I coordinamenti Provinciali di Lega e Fratelli D’Italia, in vista delle Elezioni comunali di Zagarolo che si terranno il 20 – 21 settembre 2020, in una visione condivisa sostengono la candidatura a Si ...

Più di 5 mila studenti a settembre potranno raggiungere la propria scuola in bicicletta su percorsi in tutta sicurezza. Proseguono infatti senza sosta i lavori per dotare la città di un importante num ...I coordinamenti Provinciali di Lega e Fratelli D’Italia, in vista delle Elezioni comunali di Zagarolo che si terranno il 20 – 21 settembre 2020, in una visione condivisa sostengono la candidatura a Si ...