Marche, il candidato punta i piedi, grillini dilaniati alle urme (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nelle Marche la partita è considerata chiusa. Se Pd e Movimento 5 Stelle riusciranno ad allearsi per le regionali, vorrà dire che l’accordo sarà stato raggiunto a Roma, sopra le teste delle dirigenze locali. I democratici marchigiani ci hanno provato in tutti i modi a convincere il candidato pentastellato Gian Mario Mercorelli e il facilitatore Giorgio Fede (senatore eletto nel collegio di Ascoli) a convergere su Maurizio Mangialardi, ma dall’altra parte non sono mai arrivate risposte meno che inorridite. «Il … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

FabrizioSorre12 : @MitsuoNoNama @CarloCalenda Andare nelle carceri e preoccuparsi delle carceri, soprattutto in italia, è civiltà. Co… - venambiente : RT @Rassegne_Italia: Marche, Rassegne Italia intervista in esclusiva il candidato Mercorelli M5S: “Alleanza col PD? Siamo fermi sui nostri… - Rassegne_Italia : Marche, Rassegne Italia intervista in esclusiva il candidato Mercorelli M5S: “Alleanza col PD? Siamo fermi sui nost… - StreetNews24 : Il candidato pentastellato: 'Nessuna trattativa col Pd. Da Crimi no pressioni, è operazione mediatica dei dem' … - Simona14593913 : @SarahConnor_18 Io ho i manifesti elettorali del suo candidato governatore delle Marche e dei consiglieri del suo p… -