Mara Venier sbotta contro gli influencer: "Rompono i co... Li trovo insopportabili" - (Di mercoledì 19 agosto 2020) Novella Toloni La conduttrice è intervenuta nella trasmissione radiofonica di Rudy Zerbi per parlare dei social e degli influencer e non si è risparmiata una stoccata all'indirizzo delle star del web Esibizionisti o guardoni? Gli utenti dei social network, oggi, si dividono in due categorie e se da una parte ci sono gli influencer che condividono ogni istante della loro vita sul web, dall'altra ci sono i curiosi pronti a osservare e commentare ogni post. Tra questi ultimi si schiera anche Mara Venier, che nell'ultimo intervento a radio Deejay ha confessato di non essere particolarmente amante della condivisione di foto e contenuti e di non gradire l'ostentazione degli influencer. nodo 1880088 La popolare conduttrice è stata raggiunta telefonicamente da Rudy Zerbi nella ... Leggi su ilgiornale

