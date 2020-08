Mara Venier nella bufera: “Hai 70 anni, copriti!”, lei replica: “Perché non vai a…” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Seguitissima sui social, anche Mara Venier ha dovuto fare i conti con i cosiddetti ‘leoni da tastiera‘. Questa volta a scatenare le ire degli utenti è stato uno scatto postato dalla conduttrice che in molti hanno considerato inadatto. Ecco cosa è successo. Mara Venier nella bufera: “Hai 70 anni, copriti!” Nonostante sia una delle conduttrici italiane più apprezzate, anche Mara Venier deve affrontare i cosiddetti haters. La Venier, però, non le manda di certo a dire e questa volta ha risposto a tono all’ennesima critica. In particolare, la conduttrice è stata attaccata per uno scatto ritenuto inappropriato per una donna della sua età: “Bella lo ... Leggi su velvetgossip

