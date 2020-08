“Mamma, perché lo hai fatto?!”. Manila Nazzaro, i figli glielo hanno detto chiaramente: “Sono troppo legati a Lorenzo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono tra i concorrenti più adorati e applauditi usciti dall’ultima edizione di Temptation Island. Tante insicurezze e altrettante fragilità, queste le caratteristiche che descrivono meglio la quota azzurra della coppia ossia Lorenzo Amoruso. Lui sì che ha dimostrato sull’Isola delle tentazioni di possedere dei valori davvero sentiti, a dispetto della maggior parte delle persone che hanno calpestato il suole sacro del reality condotto da Filippo Bisciglia. Dal canto suo, Manila Nazzaro, la stupenda Miss Italia ’99, non è stata da meno: apprezzata dai più per l’enorme forza d’animo, e per incarnare perfettamente la figura di donna libera e indipendente. I due fidanzati hanno scaldato il cuore ... Leggi su caffeinamagazine

